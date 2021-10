Sylvester Stallone se despidió de The Expendables

“Este será mi último día”. Con esas palabras, el actor Sylvester Stallone se despidió de su trabajo en la cuarta película de la saga de The Expendables.

A pesar de que aún queda bastante trabajo para concluir las filmaciones, el rol de Sly en esta ocasión será acotado. Tal y como ya se ha revelado previamente, en esta ocasión el protagonismo estará en el Lee Christmas, interpretado por Jason Statham.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, Stallone aseguró que habían logrado exitosamente filmar una secuencia de acción bastante exitosa.

“Este es mi último día, así que... ah... yo... lo estoy disfrutando, pero siempre es agridulce. Tú sabes, es algo a lo que has estado muy ligado, creo que han sido 12 años y estoy listo para pasar el relevo a Jason, a sus manos capaces”, explicó el actor.

“Pero, tú sabes, lo grandioso es poder escribir una película para alguien, de entretener, quizás hay un pequeño mensaje por ahí, porque lo que intento de lograr en mis películas exitosas es el toque humano, el lazo. No tanto la acción, esta es evidente, es relacionarse con la audiencia para que esta pueda identificarse con cualquiera que sea la misión que tengan los personajes”, agregó Stallone.

The Expendables 4 es dirigida por Scott Waugh (Need for Speed) y contará además con el regreso de Dolph Lundgren como Gunner Jensen y Randy Couture en el rol de Toll Road. A ellos se sumarán Curtis Jackson, Megan Fox, Tonny Jaa y Andy García.