Taika Waititi dirigió un comercial navideño para Coca-Cola

Todavía falta más de un mes para la Navidad pero, como es tradición, las compañías ya comenzaron a crear avisos promocionales con miras a las celebraciones de fin de año.

En ese escenario, Coca-Cola dio a conocer un nuevo comercial que no incluye a sus famosos osos polares ni tampoco pone el foco en Santa Claus, pero que llamó la atención porque fue dirigido por nada más ni nada menos que Taika Waititi, el responsable de películas como Jojo Rabbit y Thor: Ragnarok.

Pero no esperen que este comercial destaque por el humor del director ya que su apuesta es por la emoción y relata la historia de un padre que realiza una gran aventura para entregar la carta de su hija a Santa Claus.

¿Quieres saber cómo es el comercial? Entonces dale play al siguiente video:

Taika Waititi es un reconocido director por lo que no deja de ser llamativo que realizara este comercial en medio de su trabajo en Thor: Love and Thunder, Next Goal Wins y su película de Star Wars.