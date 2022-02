Team17 cancela los NFT de Worms ante las críticas

No ha pasado mucho desde que Team17 anunció los NFT de Worms, y desde la compañía ya han dado un paso atrás y decidido cancelar esta colección ante las críticas recibidas tanto por los jugadores como por los estudios colaboradores.

A través de un comunicado publicado a través de Twitter desde el estudio señalaron que “Team17 anuncia el fin de su proyecto MetaWorms NFT. Hemos escuchado a nuestros empleados, desarrolladores socios y comunidades de jugadores, así como sus preocupaciones, y hemos tomado la decisión de dar un paso atrás en el mercado de los NFT”.

Durante la tarde de este lunes estudios como Ghost Town Games (Overcooked) cuestionaron el uso de estos en los videojuegos, mientras que desde Aggro Crab (Going Under), criticaron la decisión señalando que “Condenamos la decisión de Team17 de producir e involucrarse en los NFT. Ni que decir tiene que no volveremos a trabajar con ellos en próximos juegos, y animamos a otros estudios independientes a hacer lo mismo hasta que se revierta esta decisión”.

En el último tiempo compañías como Ubisoft y Konami se han sumado al mundo de los NFT, pero no sin cuestionamientos por parte de los fans.

Actualmente el mundo de los videojuegos se encuentra dividido frente a estos, con algunos adoptando la tecnología, y otros cuestionando su uso.