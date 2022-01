Temuera Morrison explicó por qué Boba Fett aparece recurrentemente sin su casco en las nuevas producciones de Star Wars

Uno de los elementos que contribuyó a establecer a Boba Fett como uno de los personajes más populares de Star Wars sin duda fue todo el misterio que existía en torno al personaje y es que, antes de las precuelas, no había ni una historia ni un rostro para el cazarrecompensas.

Pero aunque la mano de las mencionadas precuelas, algunos cómics y series como Star Wars: The Clone Wars poco a poco se han ido estableciendo más datos sobre la historia Boba Fett, aún hay fanáticos que ven con extrañeza a las apariciones del personaje sin su famoso casco.

En ese sentido y en el marco de la emisión de The Book of Boba Fett, Temuera Morrison explicó por qué su personaje aparece recurrentemente sin su casco en las nuevas producciones de Star Wars.

Aunque desde un punto de vista de la trama parte de esto se podría explicar porque en sus primeras apariciones en The Mandalorian y en los flashbacks de The Book of Boba Fett el cazarrecompensas todavía no recuperaba su famosa armadura, en una entrevista con Rolling Stone el actor detrás del personaje indicó que la justificación no tendría que ver con una propuesta narrativa.

“En realidad (la caracterización de Boba Fett sin su casco) llegó por casualidad (en The Mandalorian)”, dijo Morrison. “Creo que estaba en la nave espacial y dije: ‘Bueno, no voy a volar la cosa, no estoy peleando. ¿Puedo quitarme el casco?’ Y recuerdo que hubo un poco de discusión. Esa es la escena en la que le estaba dando a (Ming-Na Wen) todos mis diálogos porque quería ser del tipo callado. Y luego (el director) Rick (Famuywia) dijo: ‘Sí, creo que estará bien. Quítate el casco’”.

“Me habría decepcionado si alguien me hubiese dicho: ‘Déjate el casco puesto durante toda la serie’. Así que, gracias a Dios, dijeron: ‘Sí, puedes quitártelo para la escena’. Así es como empezó”, agregó el actor.

Pero aunque todo habría partido por una petición del actor, Morrison también siente que es importante que aparezca ocasionalmente como Boba Fett sin su casco.

“Y honestamente, creo que necesitan ver mi cara aquí”, dijo el actor. “Pero sabes, curiosamente, creo que (en The Mandalorian) podían saber si no era yo. (Si era un doble) Robert Rodríguez decía: ‘Oh, puedo darme cuenta de que no eres tú si no estás debajo de ese casco’. ¡Mi cara actúa a través del casco! No sé cómo funciona eso, pero si hay un Oscar a la mejor actuación bajo un casco, lo voy a ganar”.

The Book of Boba Fett presentará su tercer capítulo durante la próxima semana mediante Disney Plus y, en una conversación paralela con THR, el mismo Morrison prometió que quedan varias sorpresas de cara a los siguientes episodios. “Tenemos algunas cosas buenas por venir. Ooh, espera hasta el episodio siete, ¡Wow!”, dijo el actor. ¿Será que los rumores se convertirán en una realidad? Por ahora no lo sabemos y solo nos queda esperar por el resto de los episodios de la serie del cazarrecompensas.