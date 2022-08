Tendrá la furia de Poseidón: Walker Scobell anticipó cómo se diferenciará su Percy Jackson de las versiones anteriores del personaje

Cuando Disney Plus finalmente estrene su serie basada en Percy Jackson, Walker Scobell se presentará como la tercera encarnación live-action del semidiós titular siguiendo el trabajo de Logan Lerman en las películas Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief y Percy Jackson: Sea of Monsters, y lo que hizo Chris McCarrell en la obra The Lightning Thief: The Percy Jackson Musical.

En ese sentido, aunque la serie recién está avanzando con su rodaje, durante una entrevista con Extra a propósito de su nueva película Scobell fue consultado sobre qué diferenciará su Percy Jackson de las versiones anteriores del personaje.

“En otras interpretaciones (Percy) estaba un poco tranquilo todo el tiempo. Pero en este, el mío, realmente tiene, cómo decirlo... ¿La furia de Poseidón, supongo? Se enoja bastante, y eso me gusta mucho”, comentó el actor.

A diferencia de las películas que fueron realizadas por 20th Century Fox, la serie de Percy Jackson cuenta con el visto bueno de Rick Riordan, el creador de los libros. De hecho el autor es parte del equipo creativo que contará con James Bobin (Dora y la ciudad perdida) como director de sus primeros episodios.

En estos minutos la serie de Percy Jackson aún no tiene una fecha de estreno, pero se estima que recién podría llegar durante 2024.