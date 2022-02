The Amazing Spider-Man 2 inspiró a un personaje de My Hero Academia

Debido a que My Hero Academia se sitúa en un mundo donde los superhéroes y villanos son parte del día a día, naturalmente el manga creado por Kohei Horikoshi se ha inspirado en otras producciones y relatos de ese género para concretar su propuesta.

Pero aunque durante varios años han sido los fanáticos quienes han establecido comparaciones entre Deku, All Might, Bakugo y otros superhéroes famosos de compañías como DC y Marvel, recientemente el propio Horikoshi reveló que una criticada película de superhéroes fue su inspiración para un personaje recurrente del manga.

Concretamente, en el número más reciente de Weekly Shonen Jump (vía Viz Media), Horikoshi contó que el diseño de Neito Monoma está inspirado en la versión de Harry Osborn que Dane DeHaan plasmó en The Amazing Spider-Man 2.

“El diseño de personaje de Monoma se basa en Dane DeHaan de Amazing Spider-Man 2″, dijo Horikoshi, quien en una editorial anterior también manifestó su interés por las películas de Spidey calificando a Spider-Man: No Way Home como su película favorita de todos los tiempos.

Neito Monoma en el manga de My Hero Academia y Harry Osborn (Dane DeHaan) en The Amazing Spider-Man 2.

La versión de Harry Osborn de DeHaan ciertamente fue uno de los elementos más criticados de The Amazing Spider-Man 2, por lo que no deja de ser llamativo que pese a todo su caracterización sirviera como inspiración en algo que ha resultado tan popular como My Hero Academia.

En cuanto a Neito Monoma, si no están familiarizados con el mundo de My Hero Academia, cabe señalar que este personaje es un alumno de la Clase 1-B, un curso distinto al de los personajes principales, y generalmente se presenta como un antagonista de Deku aunque no es un villano propiamente tal y más bien es un niño competitivo y algo egocéntrico. Su poder consiste en copiar las habilidades de otros y su nombre de héroe es “Phantom Thief”.

El manga de My Hero Academia debutó en 2014 y hasta la fecha ha inspirado 3 películas y un anime que se prepara para su sexta temporada. Todo mientras que DeHaan no regresó como Harry Osborn en Spider-Man: No Way Home y apareció por última vez como el personaje en la mencionada The Amazing Spider-Man 2.