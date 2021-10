The Avengers 5 podría ser una película independiente o parte de una gran saga según un productor de Marvel Studios

Aunque Marvel Studios planifica presentar un montón de películas durante los próximos años, actualmente el calendario de estrenos de la compañía no contempla a una nueva entrega de The Avengers. De hecho, tiempo atrás el propio presidente de la compañía detrás del MCU, Kevin Feige, aseguró que aún falta un buen tiempo para que se presente otra entrega del equipo central de ese popular universo cohesionado.

Pero considerando que ya han pasado un par de años desde el estreno de Avengers: Endgame, evidentemente los planes para The Avengers 5 siguen siendo un tema y desde el portal Comicbook decidieron aprovechar una entrevista con motivo de Los Eternos para averiguar sobre las potenciales ideas para esa cinta.

Así, en una vista al set de Los Eternos durante 2019 pero que recién fue liberada durante esta semana, desde Comicbook le preguntaron al productor Nate Moore si Marvel Studios planea construir hacia otra película de The Avengers con sus próximas entregas.

Moore no confirmó ni descartó nada, sin embargo, remarcó que la compañía podría seguir el modelo de la “Saga del Infinito” u apostar por algo distinto con The Avengers 5.

“Creo que puedes, o no puedes, ¿sabes a qué me refiero? Creo que Avengers 4 se llamaba Endgame por una razón”, respondió el productor. “Realmente no hemos hablado de una manera real sobre lo que sería The Avengers 5″.

“Creo que podemos hacerlo de cualquier manera si queremos”, agregó. “Podríamos construir para lograrlo o simplemente podríamos decir: ‘Oye, aquí hay una película independiente de Los Vengadores’. Y creo que mientras la historia sea lo suficientemente fuerte e interesante, la gente vendrá y la verá”.

Pero aunque Moore sostiene que una película “independiente” de The Avengers sería una opción, el productor no dudó en reiterar que en Marvel Studios disfrutan conectando las cosas y estableciendo un camino para sus producciones.

“Somos una especie de nerds, así que nos gusta construir hacia las cosas y nos gusta esparcir migas de pan y ver de dónde llegan”, señaló Moore. “Pero creo que el público también quiere sorprenderse. Por eso, hasta cierto punto, no queremos decir: ‘Viste ese truco, lo haremos de nuevo’ ¿Cuál sería la nueva forma de sorprender a la gente cuando hiciéramos una película de Los Vengadores, cuál sería la versión más divertida de eso?”.

Si bien Moore comentó que aún no habían planes para The Avengers 5 en 2019, parece que eso no habría cambiado por lo menos hasta este año considerado que recientemente Feige también señaló que no habría nada oficial sobre esa cinta.

En ese sentido, aunque las especulaciones sobre lo que podría ofrecer The Avengers 5 son muchas considerando a la trama de las próximas películas y series además del debut de personajes como Adam Warlock, por ahora no hay nada concreto al respecto.