The Bad Batch se estrenará durante el próximo Día de Star Wars

Aunque todavía falta bastante tiempo para conocer todo lo que sucederá durante ese día, los fanáticos de Star Wars ya pueden comenzar a planificar una parte de su jornada para el próximo día de la franquicia.

Durante este miércoles finalmente se anunció que The Bad Batch, la nueva serie animada de Star Wars, se estrenará en Disney Plus durante el próximo 4 de mayo.

Por supuesto, el 4 de mayo es conocido como el “Día de Star Wars” porque en inglés su pronunciación es un juego de palabras con la famosa frase “May the Force be with you”.

Star Wars: The Bad Batch seguirá a un grupo de clones que fue presentado durante la última temporada de Star Wars: The Clone Wars y destaca porque las respectivas mutaciones genéticas de sus integrantes potencian su desempeño en las destinas misiones que tienen que realizar como la Fuerza Clon 99.

Pero en esta oportunidad los clones titulares no están luchando contra los separatistas y deberán navegar una galaxia posterior al ascenso del imperio.

“La serie sigue a los soldados experimentales y de élite de Fuerza Clon 99 mientras encuentran su camino en una galaxia que cambia rápidamente en las secuelas inmediatas de la Guerra Clon. Los miembros de Bad Batch, como prefieren ser llamados, un escuadrón único de clones que varían genéticamente de sus hermanos en el Ejército Clon, cada uno posee una habilidad excepcional singular, lo que los convierte en soldados extraordinariamente efectivos y una tripulación formidable”, precisa la descripción entregada por el sitio web de Star Wars.

Los productores ejecutivos de The Bad Batch incluyen a Dave Filoni (The Mandalorian, Star Wars: The Clone Wars), Athena Portillo (Star Wars: The Clone Wars, Star Wars Rebels), Brad Rau (Star Wars Rebels, Star Wars Resistance) y Jennifer Corbett (Star Wars Resistance, NCIS).

El estreno de The Bad Batch contemplará a un episodio el 4 de mayo y, aunque el segundo episodio llegará el 7 de mayo, el resto de los capítulos se presentarán semanalmente durante los viernes en Disney Plus.