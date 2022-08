The Batman 2 aún no tiene luz verde y Joker 2 es la única nueva película aprobada por Warner Bros. Discovery

Considerando la recaudación y recepción de The Batman sería fácil imaginar que una secuela es algo garantizado para la película protagonizada por Robert Pattinson. Sin embargo, aunque sus creativos ya tendrían ideas para una potencial The Batman 2, un nuevo reporte advierte que aún no habría una decisión final sobre esa película.

En un extenso artículo enfocado en el estado de las producciones de DC después de la abrupta cancelación de Batgirl, Variety explicó que por ahora hay un solo nuevo proyecto cinematográfico de DC con luz verde en Warner Bros. Discovery y es nada más ni nada menos que Joker: Folie à Deux.

La secuela de Joker será protagonizada por Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Joker y también sumará a Lady Gaga como un nuevo personaje que se sospecha que sería Harley Quinn. La película será dirigida por Todd Phillips, el mismo director de Joker, pero su presupuesto será mucho mayor que la entrega de 2019 y según Variety su producción costará aproximadamente $150 millones de dólares y mientras Phillips y Phoenix tendrán salarios de $20 millones de dólares, Gaga ganará $10 millones de dólares.

Sin duda esas cifras parecen importantes, pero el presupuesto general sigue siendo menor que lo que se contempla para la mayoría de las producciones de superhéroes lo que quizás podría explicar porque la nueva admiración de Warner Bros todavía no confirma otros proyectos.

Después de todo, según Variety, Warner Bros todavía no da la luz verde oficial para The Batman 2 ni tampoco se sabe que pasará con Wonder Woman 3, Static Shock y las cintas de Superman y Zatanna que están escribiendo Ta-Nehisi Coates y Emerald Fennell respectivamente ya que desde el anuncio de esos proyectos no han surgido actualizaciones significativas sobre su avance.

Finalmente es preciso que tengan en cuenta que todo lo mencionado anteriormente es respecto a los nuevos proyectos cinematográficos de DC y mientras Shazam! Fury of the Gods, Black Adam, Blue Beatle y Aquaman and the Lost Kingdom seguirían en pie para sus respectivos estrenos en cines, el estudio estaría evaluando tres opciones para la película de Flash ante las polémicas de Ezra Miller y la cinta de Black Canary continuaría en desarrollo para HBO Max.