The Blacklist terminó su séptima temporada con escenas de animación dignas de un juego de PS2

El viernes pasado se emitió en Estados Unidos el último episodio de la séptima temporada de The Blacklist, y más allá de las sorpresas que usualmente traen consigo ese tipo de capítulos, los seguidores de la serie creada por Jon Bokenkamp se encontraron con una inusual apuesta.

Al igual que decenas de series y películas que estaban en plena etapa de producción durante el primer trimestre de este año, The Blacklist tuvo que suspender las filmaciones de su séptima temporada por el COVID-19.

Dicha interrupción en las filmaciones provocó que la serie no lograra filmar su final de temporada pero, en lugar de modificar la conclusión del séptimo ciclo, los responsables de The Blacklist decidieron recurrir a la creatividad para completar la historia que querían contar.

Así, según relata IndieWire, los encargados de la serie protagonizada por James Spader le pidieron al estudio Proof que completara el final de temporada creando nada más ni nada menos que escenas animadas.

Proof es un estudio que ha trabajado en películas como Spider-Man: Far From Home y Wonder Woman. Sin embargo, no es una compañía especializada en animación.

De acuerdo a su sitio web, Proof “se dedica a proporcionar servicios de visualización de la más alta calidad para las industrias del cine y el entretenimiento inmersivo”. Es decir, es un estudio encargado de realizar las previsualizaciones de escenas que requieren un gran trabajo de efectos visuales. Todo para que los directores puedan imaginar cómo se verán aquellas secuencias antes de gastar horas y dinero en efectos visuales.

En ese sentido, los 20 minutos de animación que creó Proof para el final de temporada de The Blacklist están lejos de tener un estilo de animación tradicional y fueron todo un desafío para la compañía.

“En términos de volumen, (Proof) podría trabajar durante meses en cuatro minutos, y teníamos cinco semanas para hacer 20 minutos”, explicó John Eisendrath, productor ejecutivo de The Blacklist. “Fue una verdadera clase para nosotros sobre cómo funciona ese proceso”.

Pero finalmente todo funcionó y el viernes pasado The Blacklist logró emitir su final de temporada presentando una mezcla entre escenas live-action y las secuencias de animación que, pese a que fueron promocionadas como “animación con estilo de novela gráfica”, muchos no tardaron en tachar como material sacado de un juego de Playstation 2.

Aquí tienen algunas escenas del final de temporada de The Blacklist para que se hagan una idea del resultado final:

Si bien las comparaciones con títulos de PS2 son entendibles, también es preciso aclarar que esta fue una solución inusual para un problema sin precedentes y los productores de The Blacklist decidieron recurrir a Proof en desmedro de otros estudios de animación simplemente porque allí tenían contactos que podían ayudarlos a cumplir su misión principal: presentar el final de la séptima temporada pese a la pandemia.