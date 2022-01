The Boys habría anticipado nuevos detalles de su spin-off

Parece que el episodio más reciente de “Seven on 7″ no solo reveló la fecha de estreno de la tercera temporada de The Boys, sino que el noticiero de Vought también habría entregado algunas pistas sobre el primer spin-off de la serie.

Pese a que nunca se establece nada directo al respecto, en aquel noticiero falso ambientado en el mundo de The Boys el presentador, Cameron Coleman (Matthew Edison), habla sobre una universidad de superhéroes.

“En solo unos pocos meses, los mejores y más brillantes héroes jóvenes de la Universidad Godolkin verán sus sueños hacerse realidad o derrumbarse, ya que todo para lo que han estado entrenando durante los últimos cuatro años se reduce a esto”, dice Coleman. “Todo está en juego para estos héroes universitarios, ya que los lucrativos contratos para defender las ciudades más grandes de Estados Unidos están en juego”.

“(...)Y aunque la competencia de este año seguramente será intensa, la gente no puede dejar de hablar sobre Golden Boy junior de Godolkin University, que ya es visto como la primera elección para el draft del próximo año”, añadió. “El futuro de Estados Unidos nunca ha sido más brillante y, por mi parte, estoy ansioso por ver lo que le espera a esta nueva generación de héroes “.

El spin-off de The Boys precisamente estará ambientado en una universidad controlada por Vought y seguirá las andanzas de un grupo de superhéroes jovenes que serán interpretados por Jaz Sinclair, Lizzie Broadway, Shane Paul McGhie, Aimee Carrero, Maddie Phillips y Reina Hardesty, entre otros.

En ese sentido, aquel segmento de “Seven on 7″ a todas luces sería un anticipo de este programa que aunque aún no tiene un título oficial ya recibió una luz verde por parte de Amazon Prime Video.