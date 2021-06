The Boys lanzó un video musical para la canción de Starlight en el funeral de Translucent

¿Se acuerdan la canción que Starlight cantó en el funeral de Translucent? El tema no apareció por mucho tiempo durante la segunda temporada de The Boys, pero para ayudar a los fanáticos a sobrellevar la esperar por el regreso del programa, ahora la producción dio a conocer un video para la canción llamada “Never Truly Vanish”.

Como evidentemente estamos hablando de The Boys este no es un video musical tradicional y aunque en todo momento mantiene su seriedad, evidentemente quiere presentarse en el tono de sátira y parodia del programa.

Así, durante los próximos minutos no solo podrán ver a Starlight cantando sentidamente con un filtros en blanco y negro, sino que también podrán ser testigos de inusuales elementos como los bailarines translúcidos.

La tercera temporada de The Boys sigue avanzando en su rodaje, pero aún no tiene una fecha de estreno.