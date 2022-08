The Boys se burló del anuncio sobre la fusión entre Discovery+ y HBO Max

Uno de los temas más comentados de esta semana en el mundo del cine y la televisión fue el manejo que Warner Bros Discovery está realizando con las distintas divisiones de WarnerMedia.

Después de todo, el conglomerado canceló abruptamente a películas como Batgirl y la secuela de Scooby. Todo mientras anunció que disminuirá su flujo de contenido infantil y potenciará la realización de películas para el cine por sobre apuestas cinematográficas para el streaming.

Pero mientras en su presentación ante los accionistas Warner Bros Discovery reveló importantes planes como la formación de un estudio para DC, quizás lo que más revuelo generó en redes sociales fue su exposición para la fusión de HBO Max y Discovery+.

Como probablemente habrán visto durante los últimos días en rede sociales, Warner Bros Discovery no solo destacó a franquicias como Batman, Harry Potter y Game of Thrones junto a producciones como Todo en 90 días, sino que también en una criticada diapositiva la compañía planteó que HBO Max era un servicio que apuntaba principalmente a hombres, mientras que Discovery+ era para mujeres.

Y naturalmente, como suele pasar con las cosas insólitas que pasan en nuestro mundo, eso se convirtió en una inspiración para The Boys.

Por supuesto, todavía no sabemos si algo así llegará a la cuarta temporada de la serie, pero en redes sociales los perfiles de Vought y The Boys no perdieron la oportunidad de ironizar con el tema.

“Vought reunirá a sus streamings en una aplicación bastante fácil de usar. ¡VTV+, VNN+ y VSN+ ahora son parte de Vought++! Es más-más, por solo $ 29.99 adicionales por mes. Vuelve a ver Dawn of the Seven con los chicos, sumérgete en Property Flippers con las chicas, ¡y mucho más!”, señaló la cuenta de Vought.

Mientras que la cuenta de The Boys, en referencia a la salida de algunos títulos del catálogo de HBO Max, escribió: “Esos idiotas también sacaron todo su contenido de Starlight, Soldier Boy y Seth Rogen. Darse de baja”.

La cuarta temporada de The Boys planea comenzar su rodaje durante este mes de agosto, por lo que tal vez esta no sea la última referencia a las acciones de Warner Bros Discovery por parte de esa producción emitida por Amazon Prime Video.