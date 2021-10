The Boys sumó a dos nuevos superhéroes para su tercera temporada

The Boys ya terminó las filmaciones de su tercera temporada, sin embargo, durante esta semana recién se revelaron nuevas incorporaciones al elenco de la serie.

Particularmente desde el portal Deadline revelaron que Kristin Booth (The Hot Zone: Anthrax) y Jack Doolan (Marcella) serán parte de The Boys con papeles regulares en la tercera temporada.

Booth y Doolan interpretarán Tessa y Tommy, dos hermanos que operan como superhéroes y son conocidos como The TNT Twins.

La tercera temporada de The Boys obviamente continuará la historia de los ciclos anteriores, pero también se remontará al pasado de ese universo de la mano de una trama sobre del equipo conocido como Payback y Soldier Boy.

En ese sentido, aún no está claro qué papel jugarán The TNT Twins en la trama. No obstante, ellos no serán las únicas figuras que tendrán más espacio en los nuevos y Deadline reporta que, en paralelo del debut de esos personajes, el próximo ciclo de The Boys también contará con una presencia regular de Frances Turner (The Man In The High Castle) como Monique, la esposa de Mother’s Milk.

The Boys aún no fija una fecha concreta para su regreso.