The Callisto Protocol cancela su lanzamiento en Japón

Malas noticias para los japoneses que estaban esperando por The Callisto Protocol, y es que según se conoció recientemente el juego no se lanzará en el país asiático.

La información fue dad a conocer a través de la cuenta oficial de Twitter del juego, en donde señalaron que esto se debía a la censura. De acuerdo a lo que explican en el mensaje publicado en Japonés, el organismo de calificación por edades, que en Japón tiene por nombre CERO, no otorgó una clasificación al juego por exceso de violencia y contenido gráfico.

Esto ya ha ocurrido en el pasado con lo cual algunos estudios deben lanzar una versión censurada en el país asiático, sin embargo desde Striking Distance se han negado a tener una versión suavizada del título, por lo que no se podrá lanzar en el país asiático.

Según el analista de la industria japonesa, Serkan Toto, otros juegos como The Last of Us y The Witcher 3 han sido censurados, y en ocasiones hay dos versiones de los juegos en Japón, una censurada y otra más violenta, pero que incluso esta versión está censurada en relación a las versiones internacionales y occidentales de los juegos.

The Callisto Protocol tiene programado su lanzamiento para el 2 de diciembre y llegará a PC, PS5 y Xbox Series.