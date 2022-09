The Caped Crusader ya está buscando una nueva casa: Netflix, Amazon y Apple serían los principales candidatos para quedarse la nueva serie animada de Batman

Batgirl no es la única producción de DC que sufrió las consecuencias de las decisiones de la nueva administración de Warner Bros y sus planes para HBO Max y Cartoon Network y es que como recordarán, a fines de agosto, se reveló que Warner Bros Discovery tampoco quería seguir adelante con Batman: The Caped Crusader, la esperada nueva serie animada del vigilante de Gotham que fue desarrollada por nada más ni nada menos que Bruce Timm, JJ. Abrams y Matt Reeves.

Pero aunque HBO Max finalmente no será la casa de Batman: The Caped Crusader, el programa aún no es desechado por completo y este viernes The Hollywood Reporter reveló que el equipo detrás de la serie ya comenzó a ofertar esa producción a otras compañías.

Tal y como se había anticipado, Batman: The Caped Crusader podría seguir adelante de una nueva empresa. No obstante, mientras reportes anteriores indicaban que Hulu (de Disney) estaba en carrera, en estos momentos The Hollywood Reporter dice que otro streaming habría entrado en la competencia que también cuenta con Netflix y Apple.

“(Bruce) Timm y los grandes bateadores J.J. Abrams y Matt Reeves llevaron el espectáculo de gira para una serie de grandes propuestas a los principales streamings. En este momento Netflix, Amazon y Apple son los principales competidores”, señaló THR.

Por ahora no sabemos cuál de esas plataformas podría quedarse definitivamente con la nueva serie animada de Batman, pero cabe señalar que mientras Prime Video de Amazon tiene un buen historial con las producciones basadas en cómics por cortesía de The Boys e Invincible, Netflix tiene una historia con las apuestas de DC (al menos fuera de Estados Unidos) por la emisión de las producciones del Arrowverso y algunas películas animadas. Todo mientras que Apple TV+ basa su modelo en colaboraciones con otras empresas y uno de sus grandes éxitos, Ted Lasso, precisamente es una colaboración con Warner Bros.