HBO Max ya no será la casa de la nueva serie animada de Batman producida por Bruce Timm

La plataforma HBO Max sigue dando de baja proyectos a los que previamente había dado luz verde. Lo anterior incluye a la serie animada Batman: Caped Crusader y otros seis proyectos de animación.

De acuerdo al portal TVLine, la serie del hombre murciélago que contará con el trabajo de Bruce Timm, reconocido co-creador de la clásica Batman: The Animated Series, ya no será presentada por la plataforma de streaming. Claro que eso no implica que la serie ha sido completamente cancelada, ya que la producción sigue adelante y esperarán que otra plataforma u otro canal de televisión sea la casa del proyecto.

Batman: Caped Crusader es un proyecto que también incluye la participación de J.J. Abrams, Matt Reeves y Ed Brubaker como productores ejecutivos- Asimismo, al momento de su anuncio, se dejó en claro que la serie se volcaría más a las raíces noir de los primeros cómics de Batman, razón por la cual el diseño del hombre murciélago también respondería a esas primeras apariciones.

Por otro lado, tengan en cuenta que los otros proyectos a los que HBO Max le bajó la cortina incluyen a Merry Little Batman, una comedia animada centrada en Damian Wayne, junto a The Day the Earth Blew Up: A Looney Tunes Movie, Bye Bye Bunny: A Looney Tunes Musical, Did I Do That to the Holidays: A Steve Urkel Story y The Amazing World of Gumball: The Movie.