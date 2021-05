The CW apuesta por el misterio con la sinopsis para el último episodio de Black Lightning

En la víspera del estreno de los últimos episodios de Black Lightning, The CW dio a conocer la sinopsis para el final de la serie.

Dicha descripción corresponde específicamente al capítulo titulado “The Book of Resurrection: Chapter Two: Closure” (”El Libro de la Resurrección: Capítulo Dos: Conclusión”) y además de ser bastante breve no revela ningún detalle específico sobre lo que ofrecerá aquel episodio.

De hecho, la sinopsis solo dice (vía CBR):

“BLACK LIGHTNING, FINAL DE LA SERIE - Después de cuatro temporadas, la serie revolucionaria, relevante y electrizante llega a su fin. Cress Williams, Nafessa Williams, Christine Adams, China Anne McClain, James Remar, Marvin Jones III, Jordan Calloway y Chantal Thuy protagonizan”.

El último episodio de Black Lightning fue escrito por Charles D. Holland y será dirigido por Salim Akil, pero antes de que los fanáticos puedan ver qué es lo que ofrecerá, tendrán que revisar dos episodios más de la cuarta temporada: “The Book of Reunification: Chapter Two” y “The Book of Resurrection: Chapter One”, que se estrenarán el 10 y 17 de mayo, respectivamente en Estados Unidos.

Todo mientras el episodio final se presentará el 24 de mayo.