The CW no tiene planes para una segunda temporada de Swamp Thing

Después de la abrupta cancelación de Swamp Thing los fanáticos de la serie se han dedicado a explorar alternativas para una eventual continuación de esa historia. Así, cuando durante el año pasado se anunció que el programa de DC Universe sería emitido por The CW en Estados Unidos, el canal del Arrowverso se instaló como una importante alternativa para una posible segunda temporada de Swamp Thing.

Pero pese a que la serie habría conseguido buenos números para ese canal, The CW no tendría planes para continuar la premisa de Swamp Thing.

En una entrevista con Deadline el CEO de The CW, Mark Pedowitz, aseguró que es poco probable que ese canal reviva a Swamp Thing para una nueva temporada ya que por ahora el foco de ellos está en nuevos proyectos como las series de Wonder Girl, Naomi y Painkiller.

No obstante, aunque The CW no querría sumar a Swamp Thing a su lista de producciones basadas en los cómics de DC, Pedowitz planteó que la criatura titular de la serie que nació bajo DC Universe podría volver en otro contexto.

“Sería interesante tener Swamp Thing en Legends of Tomorrow, sería una forma divertida de hacerlo, pero no estoy seguro de que suceda”, señaló el ejecutivo.

Por supuesto, Legends of Tomorrow ya cuenta con un conocido personaje cuya serie fue cancelada entre sus protagonistas: el John Constantine de Matt Ryan. Pero, como bien señaló Pedowitz, por ahora una potencial aparición de Swamp Thing en Legends of Tomorrow no es más que una idea.