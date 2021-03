The Falcon and the Winter Soldier explorará la historia de origen de Sam Wilson

Sam Wilson ha aparecido en varias películas de Marvel Studios desde su debut en Captain America: The Winter Soldier, sin embargo, hasta le fecha no se han establecido muchos detalles sobre el pasado del personaje. De hecho, actualmente los principales antecedentes sobre el pasado Sam apuntan a que era un paracaidista de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos que dejó de operar para esa instrucción luego de la muerte de su amigo Riley en una misión.

Pero aunque los detalles sobre el pasado de Sam son mínimos en estos momentos, Anthony Mackie prometió que eso cambiará con The Falcon and the Winter Soldier.

En una entrevista con la revista Disney twenty-three (vía CBR) el actor detrás de Falcon aseguró que la nueva serie protagonizada por su personaje y the Winter Soldier precisamente abordará cómo era la vida de Wilson antes de conocer a Steve Rogers e involucrarse en el mundo de los Vengadores.

“Creo que una gran parte de la razón por la que le agrada a la gente es que Sam es un tipo normal. No tiene superpoderes. No tiene un súper suero. No tiene súper nada. Es solo un tipo normal que se encontró en una situación loca”, señaló Mackie. “Creo que la gente ve eso y lo disfruta porque puede mirar a Sam y verse a sí mismos en ese personaje. No podemos ser el Increíble Hulk, ¡él es el Increíble Hulk! Falcon es un tipo normal que justo conoció al Capitán América y se ofreció para ayudar a un compañero soldado a tratar de salvar el mundo”.

“Sam siempre es Sam. La forma en que está escrito (en la serie) y la forma en que han estado jugando es que él siempre será Sam”, agregó el actor. “Lo mejor de la serie eres ustedes conocerán toda su historia de fondo, su vida, quién es y cómo se convirtió en Sam Wilson“.

The Falcon and the Winter Soldier retomará la historia de Sam Wilson y Bucky Barnes después de los eventos de Avengers: Endgame y de acuerdo a lo que sabe hasta ahora, además de lidiar con lo que sucederá con el manto del Capitán América después del retiro de Steve Rogers, la serie volverá a mostrar a Zemo como una amenaza y en cuanto a la historia de Sam también contará con la participación de su hermana.

El estreno de The Falcon and the Winter Soldier está fijado para este 19 de marzo en Disney Plus.