The Flash se despidió de una figura clave de la serie en el inicio de la séptima temporada

Esta semana The Flash finalmente presentó a su séptima temporada en Estados Unidos, pero como el inicio del nuevo ciclo de la serie es la continuación de la trama que quedó inconclusa al final de la sexta temporada, en esta oportunidad las cosas no arrancaron de buena manera para Barry Allen y compañía.

Así, en lugar de establecer el escenario para el resto de la temporada como usualmente pasa con los primeros episodios, el capítulo titulado “All’s Well That Ends Wells” contempló la despedida de una figura que ha sido clave en la propuesta de esta serie.

Pero para detallar de qué personaje estamos hablando y las promesas que el showrunner de la serie hizo al respecto, tenemos que entrar en el terreno de los spoilers de The Flash.

spoiler

El primer episodio de la séptima temporada de The Flash se dedicó a seguir a Barry Allen en su cruzada para crear una versión artificial de la Fuerza de Velocidad. Todo porque la fuente natural de sus poderes quedó disminuida debido a los eventos de Crisis en Tierras Infinitas y porque obviamente el héroe de Central City necesita su velocidad para proteger a la ciudad y rescatar a Iris del Mirrorverse.

Pero la creación de una Fuerza de Velocidad no es una tarea sencilla y aunque Barry, Chester, Allegra y Nash trataron con varias fórmulas, finalmente solo había una opción para que Flash recobrara sus poderes a tiempo para salvar el día: el sacrificio del último Wells vivo del Multiverso.

Como recordarán, debido a Crisis en Tierras Infinitas el Multiverso televisivo se reformó y Nash Wells quedó como el último Wells vivo. En ese contexto, durante la sexta temporada se reveló que eso no solo dejó a Nash con una gran culpa (recuerden que él fue quien desató al Anti-Monitor) sino que también provocó que el personaje interpretado por Tom Cavanagh pudiera conectarse con el resto de los Wells.

Esos Wells, que incluyen a versiones conocidas del personaje como Sherloque, H.R, Harry, fueron precisamente quienes descifraron que las Partículas Multiverso que estaban en Nash eran fundamentales para crear a la Fuerza de Velocidad Artificial. No obstante, aunque Allegra podía extraerlas con sus poderes, para que todo funcionara se requería a un receptor orgánico y por ende el sacrificio de Nash.

Inicialmente el Wells que conocimos en la sexta temporada no estaba muy entusiasmado con esa idea, pero en última instancia decidió que era lo mejor que podía hacer.

Así, Nash y todos los Wells desaparecieron definitivamente para dar pie a la Fuerza de Velocidad Artificial que permitirá que Barry Allen continúe operarndo como Flash.

Pero desde Harrison Wells/ Eboard Thwane hasta Nash, los Wells han sido personajes claves de The Flash y obviamente esta resolución no estará libre de consecuencias.

En ese sentido, en una entrevista con Comicbook el showrunner de The Flash, Eric Wallace, anticipó que Barry tendrá que cargar con el peso de este sacrificio.

“Es uno de los temas y tipos de problemas con los que Barry tiene que lidiar durante toda la séptima temporada: ‘He recuperado mi velocidad, pero ¿a qué precio?’ Esa es una especie de pregunta, ¿verdad? Y lo veremos luchar con eso”, comentó Wallace. “También veremos un lado positivo real de eso, ya que aprende lo que significa ver la velocidad de una manera diferente, desde un punto de vista diferente”.

Pero aunque Nash y el resto de los Wells aparentemente murieron de manera definitiva, Wallace advirtió que Tom Cavanagh volverá a aparecer en la serie.

“Los fans de Tom Cavanagh, deberían seguir viendo este programa. El hecho de que alguien esté muerto no significa que no tenga mucho más que hacer”, dijo Wallace a TV Line. “Una gran pista de que Wells no se ha ido por completo es el hecho de que, como se señaló anteriormente, solo se despidió de Barry. ¿Por qué Tom Cavanagh dejaría el programa sin despedirse de Cisco de Carlos (Valdés)? No podemos permitir eso. Esperen que Tom reaparezca de una manera única que no habíamos visto antes“.

Por ahora no está claro cómo será esa aparición futura de Cavanagh en la serie, pero la Fuerza de Velocidad y aparatos tecnológicos asoman como las principales opciones.

The Flash presentará un nuevo episodio en Estados Unidos durante la próxima semana y pueden ver su avance aquí: