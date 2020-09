The Flash usará a Joe West para abordar “los cambios sociales que están ocurriendo en el mundo” en la temporada 7

The Flash es una serie de superhéroes que está marcada por grandes dosis de ficción, un poco de humor y a veces incluso contiene algunas cuotas de romance. Sin embargo, parece que en su séptima temporada las aventuras del velocista escarlata también intentarán hacerse cargo de la contingencia.

En una reciente entrevista con EW, el showrunner de The Flash, Eric Wallace, contó que el próximo ciclo de la serie abordará las discusiones entorno al racismo y la violencia policial que surgieron en Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd .

Wallace no detalló cómo se relacionará esta apuesta con la trama general de las nuevas aventuras del velocista escarlata pero detalló que, mientras Barry Allen también trabaja para la policía de Central City, el foco de este punto estará en el arco de Joe West, el personaje interpretado por Jesse L. Martin que es Capitán de la Policía de Central City.

“La historia de Joe esta temporada está inspirada en los cambios sociales que están ocurriendo en el mundo de hoy”, dijo Wallace a EW. “Porque con todo lo que todos estamos despertando cada día en 2020, sentí que había una gran oportunidad aquí, incluso dentro de nuestro fantástico programa orientado a la familia, para comentar indirectamente sobre verdades que la gente podría reconocer fácilmente. Y hacerlo en un forma entretenida”.

“Mientras nos abrimos paso a través de la maravillosa historia de Joe este año, Joe se ve desafiado por los eventos del mundo que están sucediendo hoy en día. Por supuesto, como un superhéroe de ciencia ficción, porque estamos en un programa de superhéroes . Y realmente se levanta”, añadió el showrunner. “Estoy muy orgulloso del personaje y estoy muy emocionado de que Jesse lleve a Joe en una pequeña dirección nueva, porque Joe es un buen hombre con un buen corazón, y si ve injusticias, no es una persona quien hace la vista gorda. Es una persona que dice algo y hace algo".

Por ahora no está completamente claro cómo se desarrollará esta historia de Joe en la temporada y también se desconoce cómo tocará a otros personajes de la serie como el propio Barry. No obstante, Wallace aclara que habrá bastante tiempo para más detalles ya que dicho tema se abordaría en la segunda mitad del nuevo ciclo.

“Me complace informar que estamos trabajando eso en los guiones en este momento. No está en el primer lote. Es más en la mitad de la temporada 7”, advirtió Wallace. "Será muy obvio a medida que Joe atraviesa estos cambios y termina en un lugar inesperado para él, pero que es honorable y muy consciente de los problemas de hoy desde la perspectiva de la ley. Así que creo que la narración de la historia de su personaje es lo más emocionante que he podido escribir para él desde que soy el showrunner. No puedo esperar a que la gente lo vea”.

Por supuesto, The Flash no será la única serie que abordará esa contingencia por contar con personajes que son policías dentro de su premisa y mientras Brooklyn Nine-Nine decidió reformular la propuesta para su octava temporada, Lucifer también incluirá un capítulo al respecto en su séptimo ciclo.

La séptima temporada de The Flash planea estrenarse en enero de 2021 en Estados Unidos.