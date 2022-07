The Graveyard Book de Neil Gaiman tendrá una adaptación de la mano de Disney

Mientras Netflix sigue preparando el terreno para el estreno de su esperada adaptación de The Sandman, Disney comenzó a trabajar en otra producción basada en la obra de Neil Gaiman.

Según reveló Deadline, Walt Disney Studios está trabajando en una nueva película basada en The Graveyard Book (El libro del cementerio).

Esta adaptación de la novela de 2008 escrita por Gaiman será dirigida por Marc Forster (Guerra mundial Z, Christopher Robin: Un reencuentro inolvidable) en base a un guión de David Magee (El regreso de Mary Poppins).

Si no están familiarizados con la premisa de The Graveyard Book tienen que considerar que a grandes rasgos su relato cuenta la historia de Nobody “Bod” Owen, un niño que es criado por los fantasmas y seres sobrenaturales de un cementerio.

La película de The Graveyard Book aún no tiene una fecha de estreno