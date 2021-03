The Last of Us 2 se convirtió en juego con más nominaciones en los BAFTA Game Awards

La Academia Británica de Cine y Televisión reveló hoy los nominados para los BAFTA Game Awards 2021. Este año, The Last of Us 2 recibió 13 nominaciones, lo que lo vuelve el juego con más nominaciones en la historia de estos premios.

Dentro de las categorías en las que está nominado el juego se encuentran Mejor Juego, Música, Logro Técnico, Logro Artístico, y Diseño de Juego. Además, el título compite por el EE Game of the Year Award, la única categoría de los BAFTA que es votada por el público, junto con Animal Crossing: New Horizons, Call of Duty: Warzone, Ghost of Tsushima, Hades y Valorant.

Otros juegos que acumulan nominaciones incluyen Ghost of Tsushima (diez nominaciones), Hades (ocho nominaciones), Spider-Man Miles Morales (siete nominaciones), y Animal Crossing: New Horizons (seis nominaciones).

La ceremonia de premiación se transmitirá el 25 de marzo de manera online y la lista completa de nominados la encuentran aquí.