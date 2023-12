The Last of Us Online fue cancelado por el estudio Naughty Dog

El estudio Naughty Dog informó que paralizaron los trabajos para su proyecto de The Last of Us Online, un intento por crear un modo multijugador para la popular franquicia de videojuegos.

De acuerdo a lo que plantearon, de haber lanzado el videojuego habrían necesitado de poner todos sus recursos en el contenido post-lanzamiento por varios años, pues un juego de ese tipo requiere de actualizaciones constantes para mantener el éxito de sus temporadas. Y en ese escenario, aquel desafío habría afectado su trabajo en futuros juegos para un solo jugador. Es decir, lo que podría ser un eventual The Last of Us 3.

“Nos dimos cuenta que muchos de ustedes habían estado esperando las noticias sobre el proyecto que hemos estado llamando The Last of Us Online. No hay forma fácil de decir esto: hemos tomado la increíblemente difícil decisión de parar el desarrollo de ese juego”, explicaron en un comunicado.

“El equipo multijugador ha estado en la preproducción de este juego desde que estábamos trabajando en The Last of Us Part II; creando una experiencia que sentimos que era única y que tenía un potencial tremendo”, agregaron desde Naughty Dog. “A medida que el equipo multijugador repitió su concepto para The Last of Us Online durante este tiempo, su visión cristalizó, la jugabilidad se volvió más refinada y satisfactoria, y estábamos entusiasmados con la dirección en la que nos dirigíamos”.

“Al alcanzar la plena producción, quedó claro el enorme alcance de nuestra ambición. Para lanzar y respaldar The Last of Us Online, tendríamos que dedicar todos los recursos de nuestro estudio a respaldar el contenido posterior al lanzamiento durante los próximos años, lo que afectaría gravemente el desarrollo de futuros juegos para un solo jugador. Así que teníamos dos caminos por delante: convertirnos en un estudio de juegos exclusivamente de servicio o continuar centrándonos en los juegos narrativos para un jugador que han definido la herencia de Naughty Dog”, remarcaron.

Ese último camino es el que finalmente optaron por seguir.