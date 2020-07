The Last of Us Part 2 es el segundo mejor lanzamiento en Estados Unidos para Sony

El lanzamiento de The Last of Us Part 2 ha sido todo un éxito. No solo es el mejor lanzamiento a nivel mundial de todo el 2020, tanto en las tiendas como en las ventas digitales, sino que también ya puede considerarse como el segundo mejor lanzamiento de Sony en Estados Unidos, solo superado por Marvel’s Spider-Man.

En NPD indicaron que la secuela dominó las ventas de junio en ese país, superando el lanzamiento de otros exitosos títulos de este año como Final Fantasy VII Remake y Animal Crossing: New Horizons.

Al mismo tiempo, en lo que concierne a las ventas acumuladas de 2020, The Last of Us 2 está por detrás de Call of Duty: Modern Warfare y Animal Crossing: New Horizons, pero ya supera a otros lanzamientos importantes como Resident Evil 3 y Final Fantasy VII Remake.

En medio de todas esas cifras, tengan en cuenta que The Last of Us 2, a nivel mundial, tuvo el mejor lanzamiento en la historia de la Playstation 4. Sus más de 4 millones de copias vendidas ya lo sitúan en el décimo lugar de los videojuegos más vendidos de la consola.

Claro que la vara está alta con los resultados históricos de Grand Theft Auto V, que sigue vendiendo al día de hoy y superó la barrera de los 20 millones.