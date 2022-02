The Legend of Zelda: Majora’s Mask llegará a Nintendo Switch este 25 de febrero

La sombría secuela de Ocarina of Time, The Legend of Zelda: Majora’s Mask, llegará a Nintendo Switch en pocos días. El videojuego estará disponible a través del servicio de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión.

Los fanáticos del videojuego de Nintendo 64 tendrán que esperar hasta el 25 de febrero, es decir, la próxima semana para revivir sus experiencias de la infancia en una versión que contará con mejores gráficas.

El plan de suscripción individual de Nintendo Switch Online + Paquete de Expansión tiene un valor de $42.790 pesos chilenos al año. En cambio, si se prefiere un plan familiar en donde 8 usuarios posean la suscripción, el valor aumenta a $68.490 pesos chilenos al año.

El servicio incluye otros juegos de Nintendo 64 como Mario Kart 64, The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Star Fox 64, Paper Mario, Super Mario 64, Dr. Mario 64, Yoshi’s Story, WIN BACK: COVERT OPERATIONS y Sin & Punishment. La suscripción contempla además títulos destacados de la consola Sega Genesis como Sonic the Hedgehog 2, Golden Axe y Castlevania: Bloodlines.

Nintendo además confirmó que llegarán otros títulos de 64 a Switch como Pokémon Snap, Mario Golf y Kirby 64: The Crystal Shards.