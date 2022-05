The Legend of Zelda: Ocarina of Time obtiene su lugar en el Salón de la Fama de los videojuegos

El museo The Strong, ha dado a conocer los juegos que se sumarán este 2022 al Salón de la Fama de los Videojuegos, listado que es encabezado por The Legend of Zelda: Ocarina of Time.

El juego de Nintendo, que sorprendentemente no se encontraba en el salón, llega acompañado de Ms. Pac-Man, Dance Dance Revolution y Sid Meier’s Civilization, siendo estos cuatro los juegos que se sumarán durante este 2022.

Cabe recordar que desde el 2015, el museo The Strong ubicado en New York, Estados Unidos, selecciona juegos de diferentes épocas para incluirlos en el Salón de la Fama. Cada año hay 12 candidatos, los cuales tras una votación, que tiene en cuenta diferentes parámetros, selecciona los títulos que se sumarán al selecto grupo. .

Durante este 2022, junto con los ganadores algunos de los nominados eran Assassin’s Creed, Candy Crush Saga, Resident Evil, NBA Jam y el Buscaminas.