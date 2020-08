The Matrix desde su origen era una alegoría trans según Lilly Wachowski

Aunque no estará involucrada en la cuarta película de The Matrix que actualmente está en proceso, Lilly Wachowski innegablemente seguirá unida a la saga que creó junto a su hermana.

De hecho, pese a que habitualmente no concede entrevistas, todo indica que no evadirá las preguntas sobre el universo al que pertenece Neo. Y en ese sentido, ahora remarcó que The Matrix tiene lectura distinta para las personas trans, lo que ha dado pie a discusiones en esa línea durante los últimos años.

En conversación con el Netflix Flim Club, Washowski explicó que la intención original sobre la película era que sirviese como una alegoría trans, utilizando a la ciencia ficción para explorar conceptos como la identidad o la evolución.

“Estoy contenta con la gente hable de las películas de The Matrix con una narrativa trans. Me encanta lo significativa que son esas películas para las personas trans. Estoy agradecida de que pueda tirarles una cuerda para ayudarles en su travesía”, explicó Lilly Wachowski.

De acuerdo a la directora, la película “era sobre el deseo de la transformación, pero estaba viendo desde un punto de vista dentro de un clóset”. Al mismo tiempo, puntualizó que el personaje de Switch originalmente fue escrito como alguien que era un hombre en el mundo real, pero en la Matrix era la mujer que terminó interpretando Belinda McClory.

“Estoy contenta de que estas lecturas hayan salido, esa era nuestra intención original. Pero el mundo no estaba tan listo en un nivel corporativo. El mundo corporativo no estaba listo para ello. Cuando haces películas en esta forma de arte pública, y creo que pasa en cualquier clase de arte que pones en el universo, creo que hay un proceso de dejar ir. Porque entra en el diálogo público. Me gusta que haya un proceso de evolución en el que nosotros como seres humanos conectamos con el arte de una forma no lineal. Siempre podemos hablar de algo en nuevas formas y en una nueva luz”, agregó.

Wachowski en todo caso agregó que no sabe qué tan presente estaba su identidad trans al momento de escribir The Matrix, pero recalcó que siempre vivían en un “mundo de imaginación” marcados por la ciencia ficción y la fantasía, con la intención de crear mundos. Y eso los liberó como realizadoras, ya que pudieron imaginar cosas que no necesariamente se veían en la pantalla grande.

Vean sus palabras en el siguiente video.