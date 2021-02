The Overstory será la tercera serie para Netflix de los creadores de Game Of Thrones

Segun informa The Hollywood Reporter, Netflix producirá The Overstory, una nueva serie basada en la novela de Richard Powers y que será supervisada por David Benioff y D.B. Weiss como parte de su millonario trato de exclusividad con el gigante del streaming.

La serie se encuentra todavía en fase de desarrollo pero será escrita por Richard Robbins (12 Monkeys), quien además será productor ejecutivo junto con Weiss, Benioff y el autor del libro original. Además, Hugh Jackman, un declarado fan de la novela, también se unirá como productor ejecutivo.

Netflix describe la serie como “un dramático y apasionado trabajo de activismo y resistencia, que además es una profunda evocación del mundo natural”. La historia de la novela trata sobre como un grupo de árboles entra en contacto con un grupo de jóvenes junto a los cuales enfrentan la destrucción de los bosques.

Luego del fin de Game of Thrones, los productores Benioff y Weiss firmaron un millonario acuerdo con Netflix por $250 millones de dólares para desarrollar contenido. The Overstory es la tercera serie que producirán para el streaming junto con The Three-Body Problem y The Chair.