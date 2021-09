The Seven Deadly Sins: Cursed By Light llegará a Netflix en octubre

Netflix fijó una fecha de estreno para The Seven Deadly Sins: Cursed By Light, la película más reciente inspirada en el manga de Nakaba Suzuki.

De acuerdo a un tráiler que fue revelado durante esta semana, Netflix estrenará a The Seven Deadly Sins: Cursed By Light el próximo 1 de octubre.

The Seven Deadly Sins: Cursed By Light (o The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz como es conocida en español) se estrenó en julio de este año en Japón para contar una historia completamente nueva creada por el propio autor del manga.

Así, la trama de esta nueva película está ambientada después de la entrega del anime The Seven Deadly Sins: Dragon’s Judgement y, su sinopsis dice que “Meliodas y sus amigos vuelven a la acción cuando la nueva era de paz se ve amenazada por una poderosa alianza mágica que podría significar el final para todos”.

Puedes ver el tráiler para el estreno de The Seven Deadly Sins: Cursed By Light en Netflix a continuación:

The Seven Deadly Sins: Cursed By Light llegará el 1 de octubre a Netflix.