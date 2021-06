The Siege of Paris será la nueva expansión de Assassin’s Creed Valhalla

Assassin’s Creed Valhalla recibirá una nueva expansión. Si bien todavía no se cumple un mes desde el lanzamiento de la primera expansión del título, “Wrath of the Druids”, durante su presentación en la E3 Ubisoft anunció el lanzamiento de “The Siege of Paris”.

De acuerdo a lo consignado en la página web de los desarrolladores, “The Siege of Paris” será una expansión donde los jugadores deberán embarcase hasta el reino de Francia para pelear contra las fuerzas de Carlos el Gordo. Todo como parte de “la conquista más osada de los vikingos”.

En ese sentido, este nuevo contenido de Assassin’s Creed Valhalla invitará a los jugadores a infiltrarse en Paris y forjar alianzas dentro de sus muros para cumplir la misión.

Ubisoft no fijó una fecha de lanzamiento para “The Siege of Paris” y solo planteó que será lanzado durante el verano del hemisferio norte. Es decir, en los próximos meses.

Por otra parte, los desarrolladores también revelaron que Assassin’s Creed Valhalla tendrá un modo de exploración libre llamado “Viking Age Discovery Tour” y además prometieron que el título seguirá recibiendo apoyo en su segundo año con actualizaciones y más expansiones durante 2022.

De hecho, esta parte de la presentación de la compañía concluyó con la promesa de que “Eivor aún no ha terminado con Odin” y un enigmático teaser.