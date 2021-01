The Umbrella Academy escogió a los actores que serán la Sparrow Academy en la tercera temporada

La tercera temporada de The Umbrella Academy todavía no presenta su sinopsis, pero por cortesía del final de segundo ciclo, tenemos claro que la próxima entrega de la serie presentará a los integrantes de The Sparrow Academy, la misteriosa contraparte de la agrupación titular que los hermanos Hargreeves descubrieron cuando regresaron desde el pasado.

Como anticipó el final de la segunda temporada, la Sparrow Academy será liderada por una versión alternativa de Ben y, para seguir anticipando lo que ofrecerá el regreso de la serie, durante esta semana Netflix decidió presentar al resto de los integrantes que formarán parte de ese equipo.

Ante todo el streaming reveló que, al igual que la Umbrella Academy, la Sparrow Academy contará con siete miembros y cada uno de ellos tendrá un número asignado por Sir Reginald Hargreeves.

El número uno será Marcus, un personaje que será interpretado por Justin Cornwell (Jingle Jangle: A Christmas Journey) y, según recoge Deadline, es descrito como “un coloso encantador, cincelado. Honesto, virtuoso y exigente”.

“Marcus mantiene unida a la familia. Es agraciado pero letal, calculador pero compasivo, es tan inteligente como fuerte. Marcus es disciplinado, racional y tiene el control”, añade la descripción del personaje. “Exuda confianza y liderazgo sin tener que elevar su voz”.

El número dos de la Sparrow Academy será Ben, pero no esperen que esta versión del personaje sea igual que aquella que conocieron en las primeras temporadas ya que aquí el papel de Justin H. Min es descrito como “un estratega maquiavélico, envuelto en un cuerpo de niño bonito con un calamar interior retumbante. Vicioso, pragmático e hipervigilante: Ben está decidido a ganar su estatus de líder a toda costa”.

El puesto de Sparrow 3 quedará para Britne Oldford (Hunters) como Fei, un personaje que “verá el mundo de una manera especial”.

“La mayoría de las veces, Fei es la persona más inteligente de la sala y está dispuesta a resolver las cosas”, dice la descripción del personaje recogida por Deadline. “Pero si la cruzas, no hay vuelta atrás porque Fei no se detendrá hasta que el trabajo esté terminado”.

Por otra parte Jake Epstein (Designated Survivor) dará vida a Alphonso, el integrante número 4 de la Sparrow Academy.

Alphonso se presenta como una persona que tiene un amargo sentido del humor para lidiar con las marcas que le han dejado sus batallas y a quien “lo único que le gusta más que golpear verbalmente a alguien lo suficientemente tonto como para meterse con su cara, es una buena pizza y un paquete de seis cervezas”.

Sparrow 5 será Sloane, un personaje interpretado por Genesis Rodriguez (Big Hero 6) y que es descrito como “una romántica y soñadora que siente una llamada cósmica superior que la deja ansiosa por ver el mundo y experimentar una vida más allá de su crianza. Pero las obligaciones con su familia la mantienen atada a la Academia, al igual que su miedo a cruzar la línea familiar. Pero Sloane tiene planes ... y algún día podría ser lo suficientemente valiente como para ponerlos en práctica”.

Ya para ir cerrando la formación de la Sparrow Academy tenemos a Cazzie David (No One Asked For This) como Jayme, “una solitaria escondida bajo una sudadera” cuyo único amigo es Alphonso.

“Ella no dice mucho porque no tiene por qué hacerlo. Jayme tiene un gruñido que induce al miedo. Échale un vistazo y cruzarás la calle corriendo para evitar lo que sigue”, complementa la descripción del personaje.

Como les dijimos la Sparrow Academy tendrá a siete integrantes y el último puesto de su formación lo ocupará Christopher quien es nada más ni nada menos que un cubo telequinético flotante.

“Christopher es un cubo telequinético de origen desconocido. Puede volver la habitación helada e inducir un miedo paralizante. Actúa como el oráculo consultado de los Sparrow que da consejos increíbles y sirve como mediador familiar. Confiable, leal y es tratado por los Sparrow como cualquier otro hermano, Christopher es una fuerza a tener en cuenta”, dice la descripción del personaje.

La tercera temporada de Umbrella Academy aún no tiene una fecha de estreno, pero planea comenzar su producción en febrero.