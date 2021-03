The Upside Down se apodera de un parque de remolques en las nuevas fotos del set de Stranger Things 4

Netflix todavía no fija una fecha de estreno para la cuarta temporada de Stranger Things y de hecho, el streaming ni siquiera ha revelado una sinopsis para los próximos episodios de la serie. Sin embargo, aunque la plataforma sigue apostando por el hermetismo entrono a la que es una de sus producciones más populares, durante esta semana surgieron nuevas fotos del set que tantean lo que ofrecerá el regreso de Eleven y compañía.

Si bien las fotos reveladas por Daily Mail no contemplan a ningún integrante del elenco, su foco está en una pieza fundamental del mundo de Stranger Things: The Upside Down, esa inquietante dimensión donde Will quedó atrapado en la primera temporada.

En ese sentido, pese a que aún no está claro qué está pasando, estas fotos muestran a The Upside Down apoderándose de un parque de remolques llamado “Forest Hills Trailer Park”. De acuerdo a Daily Mail, las fotos fueron tomadas en la ciudad de Georgia en Estados Unidos, donde se está filmando Stranger Things 4. No obstante, el portal no tiene claro si se supone que este lugar está en Hawkins o en otro sitio.

De acuerdo a lo que se sabe hasta ahora, la cuarta temporada de Stranger Things contemplará tramas como la historia de Hopper en Rusia y su elenco contará con nuevas incorporaciones como Robert Englund (A Nightmare on Elm Street). Todo mientras Finn Wolfhard sostiene que será la temporada “más oscura” de la serie.

Stranger Things 4 arrancó sus filmaciones durante el año pasado, pero aún no tiene una fecha de estreno.