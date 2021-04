The Way of the Househusband se vuelve el anime más visto de Netflix en Japón

A través de la cuenta oficial de Netflix Japón, es que se dio a conocer que el anime The Way of the Househusband (Gokushufudou) es lo más visto de la plataforma desde su estreno el pasado 8 de abril.

En el listado también se encuentran otros anime, como el recientemente estrenado Tokyo Revengers en tercer lugar, Jujutsu Kaisen en cuarto puesto y My Hero Academia en el sexto lugar.

The Way of the Househusband o ‘De yakuza a amo de casa’ como se le conoce en español, se encuentra basado en el manga del mismo nombre escrito por Kosuke Ono, el cual comenzó su publicación en la revista Kurage Bunch en 2019.

El anime por su parte, está compuesto por cinco capítulos y ya se anunció que contará con una segunda temporada.