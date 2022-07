Thor: Love and Thunder cerró su primer fin de semana en cartelera con uno de los mejores estrenos en pandemia

Mientras las opiniones sobre su apuesta pueden estar divididas ya hay un gran consenso sobre Thor: Love and Thunder y es que la cuarta película del dios del trueno arrancó de buena manera su paso por la cartelera a nivel mundial.

Según reporta Deadline, Thor: Love and Thunder ya ha recaudado $302 millones de dólares a nivel mundial, una cifra que se desglosa en recaudaciones por $159 millones de dólares en territorios internacionales y $143 millones de dólares en Estados Unidos.

Pero ¿qué implican esos números? En el panorama general, Love and Thunder se posicionó como uno de los mejores estrenos en pandemia y concretamente logró el tercer mejor fin de semana de apertura internacional para cualquier título de Hollywood estrenado en el contexto del coronavirus. Pero aunque en esa medición la cuarta película de Thor quedó detrás de Doctor Strange in the Multiverse of Madness, dentro de la saga del dios del trueno sus números tomaron el primer puesto porque recaudó un 29% más que Thor: Ragnarok (2018).

Por otra parte, Deadline también reporta que a nivel global la película dirigida por Taika Waititi se posicionó como el segundo mejor estreno en lo que va de 2022 tras la mencionada Doctor Strange 2 e incluso en mercados como Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Paraguay consiguió el tercer mejor estreno desde que comenzó la pandemia.

Como pueden notar los números iniciales de Love and Thunder son buenos, pero tendremos que esperar para ver cómo será la taquilla final de la película y es que mientras producciones como Top Gun: Maverick han conseguido impresionantes ganancias con un buen desempeño por varias semanas, la recaudación de Doctor Strange in the Multiverse of Madness se desplomó considerablemente tras su estreno.