Doctor Strange in the Multiverse of Madness registró una de las caídas de recaudación más grandes para las películas de Marvel Studios

Durante este fin de semana Doctor Strange in the Multiverse of Madness se mantuvo como la película más popular en cartelera y sumó más de $83 millones de dólares a nivel internacional. Sin embargo, aunque con una recaudación total de más de $688 millones de dólares hasta la fecha cualquier compañía podría estar feliz, no todo ha sido positivo para la apuesta más reciente de Marvel Studios.

Después de todo, según reporta Variety, Doctor Strange in the Multiverse of Madness experimentó una de las caídas más pronunciadas en materia de recaudación en la historia de las películas de Marvel Studios.

Después de un positivo debut a comienzos de mayo, este fin de semana la recaudación de Doctor Strange in the Multiverse of Madness cayó en un 67%. Tengan en cuenta que aunque Spider-Man: No Way Home experimentó una caída similar durante su estreno el año pasado con una baja del 67.5%, la cinta más reciente de Spidey se presentó poco antes de Navidad y por ende el desempeño de su segundo fin de semana en cartelera fue afectado por esa celebración.

En ese sentido, aunque se puede estimar que caídas iguales o inferiores al 60% de recaudación de un fin de semana a otro pueden estar dentro del rango para los blockbusters, los números de Doctor Strange 2 posicionan a la película dirigida por Sam Rami con Black Widow (-67.8%), Los Eternos (-61%) y Spider-Man: Homecoming (-61%) en el terreno de las películas enmarcadas en el MCU que han experimentado caídas significativas en su recaudación.