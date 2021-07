Tilda Swinton respondió al arrepentimiento de Kevin Feige por su elección como The Ancient One en Doctor Strange

Un par de meses atrás y en el contexto del próximo estreno de Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, quiso abordar una de las principales polémicas sobre el elenco de las producciones del MCU y manifestó su arrepentimiento por la elección de Tilda Swinton como The Ancient One para la primera película de Doctor Strange.

Como recordarán, en los cómics The Ancient One es un personaje que tradicionalmente se representa como hombre asiático, sin embargo, tratando de eludir los estereotipos que eso podría acarrear, Marvel Studios no solo quiso cambiar el género del personaje sino que escogió a Swinton, una actriz británica, para realizar el papel.

Por supuesto, eso dio pie a acusaciones de whitewashing contra la compañía y eventualmente, en mayo de este año, Feige reconoció que aquella propuesta había sido un error.

Originalmente Swinton había defendido su participación en la película, pero recientemente en una entrevista con Variety la actriz fue consultada respecto a los dichos de Feige y aunque expresó que los desconocía antes de aquella conversación aseguró que está “muy, muy agradecida de que él haya dicho eso”.

“Recuerdo que en ese momento tenía un signo de interrogación en mi propia mente y asistí a la respuesta del público a la idea de que una mujer escocesa interpretaría a este personaje y estaba consciente de que no había ninguna resistencia, hubo una bienvenida generalizada que cambió en cierto punto, por muy buenas razones con las que sentí una enorme simpatía”, señaló la actriz.

Variety recuerda que la controversia en torno a la elección de Swinton para Doctor Strange eventualmente dio pie a otra polémica cuando la actriz se contactó con Margaret Cho, una comediante de ascendencia coreana, para entender por qué su rol como The Ancient One era calificado como problemático.

Swinton no conocía previamente a Cho por lo que la comediante expresó que el intercambio la hizo sentir incómoda y se generó un extenso intercambio entre ambas.

En la reciente entrevista, Swinton también abordó esa situación y aseguró que no estaba arrepentida.

“Siento que ahora estamos en un punto donde puedo decir que ya no importa y que valió la pena”, dijo Swinton. “Creo que era un punto caliente (y) estaba consciente en el momento de estar atrapada en algo que (estaba fuera de) mi control real. Y eso se sintió bien, porque no era mi voz lo que nadie necesitaba escuchar”.

“Tomé una decisión cuestionable de acercarme a alguien de cierta manera, lo cual fue ingenuo y claramente confuso, porque el malentendido se produjo a causa de ello. Estaba avergonzada de que tal vez había subido por un callejón sin salida al comenzar la correspondencia en primer lugar, tal vez había confundido las cosas, pero más allá de eso, no me arrepiento de nada”, agregó.

Después de su aparición en Doctor Strange, Swinton regresó como The Ancient One en Avengers: Endgame pero, considerando trama que se estableció para su personaje en la primera película del Hechicero Supremo, por ahora se desconoce si podría volver a figurar en más proyectos de Marvel Studios.