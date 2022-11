Tim Burton sobre su trabajo en la nueva serie de Merlina Addams: “Sin la Merlina adecuada la serie no existiría”

Esta semana Netflix finalmente concretará el estreno de Wednesday, su nueva serie inspirada en Los Locos Addams.

Wednesday obviamente está enfocada en la andanzas de la hija de Morticia y Homero, pero aparte de ese innegable gancho para los seguidores de la extraña familia también quiere atraer al público con Tim Burton como el director de algunos de sus episodios. Todo que mientras para los fanáticos de la series de superhéroes también es pertinente considerar que los responsables de Smallville, Alfred Gough y Miles Millar, están detrás de esta nueva producción.

Según Burton, en una entrevista facilitada a Mouse por Netflix, la colaboración con Gough y Millar “fue una buena asociación” no solo porque él ya era fan de Los Locos Addams, sino por lo que ofrecía el guión.

“Creo que todas las familias son extrañas, y la familia Addams simboliza muy bien lo que siento por ellas. Nunca he conocido a una que no tenga una naturaleza extraña. Y, en particular, me encanta Merlina. Obviamente, no soy una adolescente, pero creo que en mi vida pasada pude haberlo sido, porque cuando leo esto, siento que comparte mi visión del mundo. Eso fue lo que me fascinó del guion de Alfred Gough y Miles Millar. Sentí que lo habían escrito para mí. Fue muy extraño. Simplemente me identifiqué con Merlina. Se sacaron a relucir esos sentimientos que tienes en la escuela, sobre sentirte raro y que no encajas en la sociedad ni en la vida. Se tocaron esos temas. La escuela, la terapia, tus padres, lo que sientes por tu familia. Me llamó la atención por todas esas razones”, comentó Burton.

Si bien Wednesday tiene elementos que serán fáciles de reconocer para los fanáticos de Los Locos Addams, la serie también tiene su propia identidad un poco más seria y en la línea de los misterios protagonizados por adolescentes. Una apuesta que Burton valora y sostiene que no sería en desmedro de lo característico de la familia en otras versiones.

“Lo genial y lo que más me encantó fue que (Gough y Millar) tomaron a Los locos Addams, que en pasadas encarnaciones eran muy caricaturescos —lo cual es excelente—, y los llevaron al mundo real”, dijo el director. “Exploran a Merlina más como un personaje. Es una persona muy ‘en blanco y negro’. Ve las cosas así, especialmente en negro, pero también puedo identificarme con eso. Tiene una forma más definida y algo que la hace más real, que me encantó. Y ver más matices suyos fue muy emocionante. Parecía más una persona real, y quisimos que fuera divertido explorar ese aspecto”.

“Sus emociones vienen en un rango muy limitado, pero por debajo tiene muchos matices, y por eso tuvimos suerte de contar con Jenna Ortega. No importa cuán bueno fuera el guion ni nada, sin la Merlina adecuada la serie no existiría; éramos muy conscientes de ello, por lo que nos sentimos muy bendecidos y afortunados. No puedo imaginar a ninguna otra Merlina”, añadió.

Aparte de Ortega como Merlina/Wednesday, esta nueva serie cuenta con Catherine Zeta-Jones y Luis Guzmán como Morticia y Homero Addams, para quienes Burton también tiene elogios.

“Tuvimos mucha suerte de contar con Catherine y Luis. Nos transportaron a los dibujos, en el sentido de que son una hermosa pareja dispareja pero enamorada. Eso fue lo que me encantó. Son una pareja tan llamativa. Recordé lo que muchos niños sienten cuando sus padres los avergüenzan. Y cuando ves la imagen de Catherine y Luis juntos, entiendes porque Merlina es Merlina. Tiene que ver con sus padres”, indicó.

En una conversación con Mouse Gwendoline Christie indicó que Wednesday es una serie que le habla a los marginados, un sentimiento que Burton replicó reforzando por qué ese también es un tema en su filmografía.

“Para mí, Merlina es la típica excluida. Y lo divertido es que está en una escuela para excluidos. Es una criatura rara en una escuela para criaturas raras. Eso fue increíble. Casi todos los personajes son criaturas raras, así que fue entretenido equilibrar eso, ya que, de ese modo, Merlina es la rara por excelencia. Es fácil identificarme con estos temas porque así es como me siento, y también es catártico trabajar con ellos”, dijo el director.

Wednesday (o Merlina en Latinoamérica) se estrenará este 23 de noviembre en Netflix.