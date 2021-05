Timothée Chalamet será Willy Wonka en la nueva película sobre el chocolatero

Warner Bros y The Roald Dahl Story Company finalmente escogieron al actor que tendrá la misión de interpretar a la nueva versión de Willy Wonka en el cine.

Siguiendo los reportes que ya vinculaban su nombre al proyecto, ahora Deadline confirmó que Timothée Chalamet (Call Me by Your Name) interpretará a Willy Wonka en la nueva película sobre el chocolatero.

Esta producción que simplemente se llamará Wonka, es un proyecto que lleva un buen tiempo en desarrollo y pretendería enfocarse en “un joven Willy Wonka y sus aventuras antes de abrir la fábrica de chocolate más famosa del mundo”.

En ese sentido, desde Deadline plantean que Chalamet no solo podría plasmar su talento como el excéntrico personaje, sino que también podría mostrar “sus habilidades para el canto y el baile con varios números musicales que aparecerán en la película”.

Wonka será dirigida por Paul King (Paddington) en base a un guión co-escrito por él y Simon Farnaby (Paddington 2).