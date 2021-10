Timothée Chalamet tiene un pasado como youtuber: El actor intentó dedicarse a modificar controles de Xbox

El nombre “ModdedController360″ probablemente no les resultará conocido y es que la carrera de Timothée Chalamet como youtuber no resultó tan bien como su incursión en el mundo de la actuación que actualmente lo tiene en pleno tour de prensa para la nueva versión de Dune.

Aunque este es un dato que probablemente los fanáticos más dedicados a Chalamet ya sabían de algún modo, en una reciente entrevista a propósito del estreno de Dune el actor detrás de Paul Atreides confirmó que trató de consolidarse como una personalidad de internet tiempo atrás.

Al abordar su historia con los videojuegos a propósito de las skins de Dune disponibles en Fortnite, Chalamet contó que tenía un canal de YouTube dedicado a los controles de Xbox personalizados.

“Tenía un canal de YouTube que la gente encontró. Es YouTube.com/moddedcontroller360. Y solía pintar controles”, comentó Chalamet.

Pero no crean que este era un trabajo de tiempo completo de Chalamet ya que el actor reconoció que solo alcanzó a hacer tres controles personalizados antes de que sus padres frenaran su negocio.

“Hice tres (controles) y los pinte con spray. Los abría, los pintaba y le cobraba a la gente $10 dólares”, señaló Chalamet. “Gané $30 dólares. Me tomaba como cinco horas (pintar cada control) y mis padres estaban como: ‘estás dejando pintura en spray por toda la casa, no puedes seguir haciendo esto’”.

Así, como pueden imaginar, el canal de youtube de Chalamet solo cuenta con tres videos de controles personalizados que datan desde 2010 e incluyen al actor que actualmente tiene 25 años presentando a los diferentes modelos sin revelar nunca su rostro.

En ese sentido, cabe señalar que antes de esta confesión el portal Vice realizó una investigación que, en base a fotos del pasado de Chalamet, sustentó la idea de que “ModdedController360″ era nada más ni nada menos que el actor.

Después de todo, aunque en los registros no se ve su rostro, para los seguidores del actor no será muy difícil reconocer su voz.

Si bien Timothée Chalamet abandonó su carrera como youtuber, en la misma entrevista con Nate Hill donde confirmó que era “ModdedController360″, el actor de Call Me by Your Name remarcó que es fanático de los videojuegos mencionado a títulos como Luigi’s Mansion, Super Smash Bros y Call of Duty.