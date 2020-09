Toby Haynes reemplazará a Tony Gilroy como director de la serie de Cassian Andor

Un nuevo cambio se produjo al interior del equipo que estará encargado de realizar la nueva serie de Cassian Andor para Disney Plus. De acuerdo a Deadline, Toby Haynes (Black Mirror, Doctor Who) reemplazará a Tony Gilroy como director de algunos episodios de esta apuesta que se presentará como una precuela de Rogue One.

Gilroy optó por no dirigir episodios de la serie debido al COVID-19 y es que el director que escribió el guión de Rogue One vive en Nueva York y consideró que no era pertinente viajar al Reino Unido para concretar la filmación de esta nueva apuesta de Star Wars para el streaming de Disney.

En ese escenario, Deadline dice que mientras Gilroy permanecerá vinculado a la serie como productor ejecutivo y showrunner; Haynes, quien ya estaba vinculado al programa como director, asumirá la dirección de los episodios que pretendía comandar Gilroy.

La serie de Cassian Andor aún no tiene una fecha de estreno, pero se espera que comience su rodaje el próximo mes de octubre.