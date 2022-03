Todavía habrían planes para realizar una nueva película de El Cuervo

Una nueva película de El Cuervo podría ponerse en marcha pronto. Si bien el proyecto más reciente al respecto no prosperó, en una entrevista con el portal IndieWire el responsable de los derechos de El Cuervo, Ed Pressman, planteó que ya tiene en la mira a una nueva entrega de esa propiedad.

Concretamente IndieWire sostiene que mientras la película dirigida por Corin Hardy (The Hallow, The Nun) y protagonizada por Jason Momoa (Aquaman, Game of Thrones) no logró salir adelante, “Ed dijo que él y sus socios esperaban anunciar un nuevo director y elenco en un futuro cercano”.

“El Cuervo es una especie de anti-superhéroe, único en el mundo de las novelas gráficas”, declaró Pressman.

Por ahora no está claro cuándo se podría concretar aquel anuncio sobre la nueva película de El Cuervo, sin embargo, es pertinente recordar que esta saga no ha tenido un camino sencillo en la pantalla y, antes de los proyectos fallidos, el cómic de James O’Barr fue adaptado en la película de 1994 protagonizada por Brandon Lee, quien falleció durante el rodaje.