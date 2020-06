Todos los juegos de Nintendo 64 cabrían en un cartucho de Switch

Han pasado más de 20 años desde el lanzamiento de la Nintendo 64, y con ello la tecnología en el mundo de los videojuegos sin duda ha ido avanzando. Ahora un usuario en Reddit descubrió que todo el catálogo de la consola cabría en un cartucho de Nintendo Switch.

El usuario, CorsairVI, tomó el peso máximo de los cartuchos de la consola, que era 64 MB y lo multiplicó por el total de títulos, 388 juegos únicos. Es así como obtuvo que el peso total del catálogo de ’64′ era de 24.83GB, algo bastante por debajo de los 32GB que poseen actualmente los cartuchos de Switch.

Cabe mencionar que dado que muchos de los juegos de la consola no ocupaban todo el espacio que entregaban los cartuchos es probable que esta cifra sea mucho menor.

Aunque es lindo soñar, sin duda si Nintendo decidiera llevar los títulos de ’64′ en la Switch, lo haría poco a poco, y no todo en un sólo cartucho.

Lanzada en 1996 la Nintendo 64 presentó populares títulos como The Legend of Zelda: Ocarina of Time, Super Mario 64 y el primer Super Smash Bros.