Tokyo Ghost se convertirá en una película de la mano de Cary Fukunaga

Cary Fukunaga todavía no puede presentar a No Time to Die, su nueva película dentro de la franquicia de James Bond. Sin embargo, el director ya fijó a su próximo proyecto.

De acuerdo a The Hollywood Reporter, Fukunaga dirigirá una película basada en el cómic Tokyo Ghost para Legendary.

Tokyo Ghost es un título que se comenzó a publicar en 2015 bajo el amparo de Image y fue creado por Rick Remender y Sean Murphy junto a Matt Hollingsworth.

A grandes rasgos, la premisa de este cómic gira en torno a un futuro donde la humanidad se volvió adicta a la tecnología.

“Las islas de Los Ángeles 2089: la humanidad es adicta a la tecnología, una población de buscadores de ocio desempleados felizmente distraídos de la contaminación tóxica, que piden prestado, roban y matan para comprar su próxima solución digital”, explica la sinopsis del cómic consignada en el sitio web de Image. “Conseguir un zumbido virtual es lo único que queda por vivir. Es la industria más grande, la única industria, la droga que todos necesitan y los gánsteres manejan todo. ¿Y a quién recurren estos gánsteres cuando necesitan que se haga cumplir su regla? Los agentes Led Dent y Debbie Decay. Este dúo está a punto de recibir un trabajo que los obligará a salir de la miseria familiar de Los Ángeles para acabar con el último país sin tecnología de la Tierra: The Garden Nation of Tokyo”.

Esta nueva película aún no tiene una fecha de estreno, pero el plan de Legendary contemplaría un lanzamiento en cines.