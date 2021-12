Tom Cavanagh cree que el cambio de papeles en Armageddon es un giro necesario para renovar la rivalidad entre Flash y Reverse Flash

[Esta nota contiene spoilers de The Flash]

Desde que The Flash arrancó por allá en 2014 Tom Cavanagh ha tenido la misión de interpretar a Eobard Thawne y es que aunque inicialmente Matt Letscher hizo varias apariciones como el malvado Reverse Flash, con el paso del tiempo Cavanagh se convirtió en el rostro más habitual del enemigo de Barry Allen tanto en los episodios especiales como en los crossovers del Arrowverso.

De hecho, la importancia de Cavanagh en The Flash es tanta que aunque el actor dejó de aparecer como las distintas versiones de Harrison Wells en la séptima temporada actualmente es parte clave de “Armageddon”, el mini crossover que marcó el inicio del octavo ciclo de la serie del velocista escarlata.

Sin entrar en muchos detalles, en “Armageddon” la vida de Barry Allen comienza a derrumbarse poco a poco y mientras Despero amenaza con asesinar al héroe de Centrral City, Eobard Thawne regresa a escena con lo que parece ser su plan más intrincado hasta la fecha.

Así, aunque aún no está claro todo lo que conlleva el nuevo truco de Thawne, las fotos promocionales para la cuarta parte de “Armageddon” y la propia conclusión del tercer capítulo ya dejaron en claro que de alguna forma Reverse Flash y Flash cambiarán de papeles.

En ese sentido, de cara a la emisión de la cuarta parte de “Armageddon” en Estados Unidos, Cavanagh habló con EW y abordó esta inminente nueva disputa entre Barry Allen y Eobard Thawne.

“Creo que el punto más importante, que no revela las cosas, es que cuando dedicas la cantidad de tiempo que dedicas a contar una historia de Batman-Joker o una historia de Lex Luthor-Superman o una historia Flash-Reverse Flash, te has ganado, de muchas maneras, los grandes enfrentamientos y giros que renuevan la rivalidad. Esta es una instancia en la que sentí que la sala de guionistas hizo un trabajo tremendo al trabajar orgánicamente hasta el choque de estas dos personas”, dijo Cavanagh.

La aparición más reciente de Thawne en The Flash se dio en el contexto del final de la séptima temporada e implicó la furia del villano al notar que Barry Allen finalmente era más veloz.

En ese sentido, “Armageddon” no solo continuaría esa trama, sino que también tendrá que hacerse cargo de la ausencia de Thawne en “Crisis en Tierras Infinitas” y potenciar una de las dinámicas que más destaca en la a veces criticada propuesta de The Flash.

Y parece que Cavanagh tiene claro aquello, porque además de apuntar a que la ira que consume a su personaje será parte de lo que resta de “Armageddon”, el actor también remarcó que la serie finalmente podría poner en juego la obsesión que Thawne tiene con Iris West en los cómics.

“Si has tenido algo que realmente te consume y piensas, ‘Desearía que esto no me consumiera, pero no puedo evitarlo’, eso es una idea de lo que estamos haciendo en ‘Armageddon’”, dijo Cavanagh. “¿Sabes que Eobard Thawne, como está escrito (en el programa) y en los más de 80 años canon de (de cómics), es alguien que realmente no deja las cosas al azar? Como un actor al que le gusta explorar muchos colores diferentes y capas, creo que la idea de que esas dos personas (Iris y Thawne) se unan en la pantalla finalmente por primera vez en la eternidad, es un momento muy importante en el programa, y fue un placer interpretarlo”.

Y, si quieren prepararse aún más para este capítulo, aquí tienen un nuevo avance que muestra a Cavanagh como Flash y su dinámica con Iris:

La cuarta parte de “Armageddon” se emitirá este martes en Estados Unidos como parte de la octava temporada de The Flash.