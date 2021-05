Tom Cruise recordó que casi no logra completar una de las escenas más famosas de Misión Imposible

A lo largo de las películas de Misión Imposible, Tom Cruise ha realizado un montón de acrobacias difíciles y peligrosas para dar vida a Ethan Hunt. Pero aunque hasta ahora el actor ha salido victorioso de todas esas situaciones, parece que tiempo atrás una escena que aparentemente sería más sencilla que saltar de un acantilado en motocicleta le habría dado un montón de problemas.

En el marco de una conversación para el Blu-Ray que se lanzará por el aniversario de Misión Imposible, Cruise contó que casi no logra completar la filmación de la icónica escena de la película de 1996 donde Ethan Hunt debe descender desde el techo para acceder una sala segura en el cuartel de la CIA.

“Se nos estaba acabando el tiempo, y seguía golpeándome la cara y la toma no funcionaba”, recordó Cruise sobre la filmación de la escena (vía THR).

De acuerdo al actor, como no pudo concretar esa secuencia en primera instancia, eventualmente le pidió al equipo de la película que le pasaran monedas para poner en sus zapatos como contrapesos.

Así, Cruise dice que procedió a filmar la escena con la presión de que todo tenía que salir bien.

“(El director) Brian (De Palma) dijo: ‘Uno más y luego tendré que cortar (al momento) y hacerlo’”, contó Cruise. “Dije: ‘Puedo hacerlo’. Y bajé al suelo y no toqué. Recuerdo que pensé: ‘Oh, Dios mío. No lo toque’. Y me mantenía, me mantenía, me mantenía, me mantenía. Y estaba sudando y estaba sudando. Y (el director) seguía rodando“.

Según el actor, finalmente se dio cuenta que De Palma ya había obtenido la toma y en esos últimos minutos solo estaba jugando con él.

La secuencia donde Ethan Hunt desciende desde el techo es una de las más famosas de la primera película y toda la saga de Misión Imposible, por lo que su permanencia tal y como quedó en la cinta bien podría ser un factor clave en el éxito de esta saga que ya prepara su séptima y octava entrega.