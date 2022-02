Tom Holland cree que pueden haber nuevas colaboraciones con Tobey Maguire y Andrew Garfield

Los fanáticos de Spider-Man pudieron ver en No Way Home, uno de los crossovers más inesperados de la historia, las tres versiones del arácnido reunidos en una misma película peleando contra sus principales villanos. De hecho, hasta se dieron el lujo de recrear el famoso meme de los tres Spider-Man apuntándose en la pantalla grande.

Ahora bien, hasta el momento no hay planes concretos sobre una nueva colaboración que incluya a Tobey Maguire y a Andrew Garfield, Tom Holland le contó a Variety que cree que los actores podrían realizar un nuevo crossover entre los Spider-Man. “¿Podría pasar? Por supuesto que podría pasar”, dijo Holland. “Lo hemos hecho una vez antes. ¿Sucederá? No lo sé”.

Tom Holland no es el único dispuesto a realizar de nuevo el cruce entre Spider-Mans. Recientemente, Andrew Garfield dijo al podcast Happy Sad Confused, que le encantaría nuevamente trabajar con Holland y Maguire, y que estuvo muy feliz y agradecido de haber estado en No Way Home.

“Me encantaría seguir trabajando con Tobey y con Tom”, dijo Garfield. “Creo que ese tipo de dinámica de tres hermanos es tan... no sé, jugosa. Pero para ser honesto, voy a decir honestamente que estoy muy feliz, satisfecho y agradecido de ser parte de esto”. Es difícil querer más en este momento. Solo estoy tratando de saborear este momento con los fanáticos, con la audiencia, y simplemente decir ‘Gracias’. Sí, me siento humilde y agradecido por la respuesta”.

Sobre las próximas películas de Spider-Man protagonizadas por Tom Holland, el actor dijo que están en conversaciones sobre las próximas historias del superhéroe, aunque no reveló nada concreto. “Hemos tenido conversaciones sobre el futuro potencial de Spider-Man, pero por el momento son conversaciones”, dijo Holland. “No sabemos cómo será el futuro”.