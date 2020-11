Tom Holland reveló la primera foto de las filmaciones de la nueva película de Spider-Man

La semana pasada Tom Holland anunció que estaba listo para comenzar a trabajar en la nueva película de Spider-Man y aunque en esa oportunidad el actor fue muy cuidadoso para no revelar nada respecto a la nueva cinta del arácnido, ahora quiso dejar de lado los secretos y compartió la primera foto de las filmaciones de la secuela de Spider-Man: Far From Home.

Por supuesto, la foto no revela nada de las próximas aventuras de Peter Parker y solo muestra a Holland en el traje más reciente del arácnido mientras porta una mascarilla sobre su rostro. Después de todo, la nueva película de Spider-Man se está filmando en plena pandemia y ninguna precaución está demás para resguardar la salud del actor y el equipo en medio del rodaje.

Holland solo describió la foto diciendo “usa una máscara, yo estoy usando dos”, por ende es todo un misterio qué aparecerá en esa pantalla azul una vez que la película esté finalizada.

La secuela de Spider-Man: Far From Home pretende estrenarse durante el próximo año y aunque aún no hay detalles oficiales sobre su trama se sabe que contará con Doctor Strange en una especie de rol de mentor y entre sus villanos incluirá a una versión de Electro que será interpretada por Jamie Foxx. Todo mientras obviamente se espera que tome en cuenta la revelación de la identidad secreta de Spidey al final de la cinta anterior.