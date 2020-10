Tom Holland compartió algunos videos para anunciar que está listo para grabar Spider-Man 3

La semana pasada recién recibimos el primer vistazo a Tom Holland como Nathan Drake en la película de Uncharted, sin embargo, el actor ya dejó atrás el trabajo en la adaptación del videojuego de Naughty Dog y está listo para enfocarse en su nuevo proyecto: la próxima película de Spider-Man.

Siguiendo los reportes que daban cuenta de un inicio de la producción en Nueva York, durante el domingo pasado Holland compartió un video en su cuenta de Instagram para anunciar que estaba listo para comenzar a trabajar en la secuela de Spider-Man: Far From Home.

“Acabamos de aterrizar en Atlanta, y eh ... es hora de Spider-Man 3. ¡Vamos!”, señaló el actor en el video donde aparecía con una mascarilla roja y en medio de un aeropuerto.

Posteriormente y cuando aparentemente ya estaba más repuesto después de su viaje, Holland compartió otro video a través de sus historias de Instagram donde anunció que ya tenía en sus manos el guión de la nueva película de Spider-Man.

“Así que acabo de llegar a casa, estoy en Atlanta, me acaban de entregar un paquete, ese paquete es un iPad y en ese iPad hay un guión .Ese guión es Spider-Man 3, así que estoy a punto de averigüe qué voy a hacer durante los próximos cinco meses”, dijo Holland.

Sin embargo, recordando que anteriormente había revelado el título de Far From Home en un contexto similar, Holland señaló que había aprendido su lección y no pretendía “filtrar” nada en esta ocasión.

“No les voy a contar nada al respecto porque he aprendido mi lección”, sentenció el actor.

La nueva película en solitario de Spider-Man estará enmarcada en el Universo de Marvel Studios y nuevamente será dirigida por Jon Watts, el responsable de Spider-Man: Homecoming y Spider-Man: Far From Home.

El estreno de esta nueva cinta está fijado para el próximo año y de acuerdo a los reportes, además de contar con Holland en el rol principal, contemplará apariciones de Jamie Foxx como Electro y Benedict Cumberbatch como Doctor Strange. Pero por ahora no hay nada sobre otros arácnidos.